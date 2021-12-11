Hırsızlıktan aranan kişi, rehabilitasyon merkezinde hırsızlık yaparken yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızlıktan aranan kişi, rehabilitasyon merkezinde hırsızlık yaparken yakalandı

Hırsızlıktan aranan kişi, rehabilitasyon merkezinde hırsızlık yaparken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da hırsızlık suçundan aranan bir kişi, girdiği rehabilitasyon merkezinde klima motoru çalmaya çalıştığı sırada polisler tarafından yakalandı.

ADANA (İHA) - Adana'da hırsızlık suçundan aranan bir kişi, girdiği rehabilitasyon merkezinde klima motoru çalmaya çalıştığı sırada polisler tarafından yakalandı.

Olay, Döşeme Mahallesi'nde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.H çitlerin üzerinde rehabilitasyon merkezinin içerisine atladı. Durumu gören vatandaşın biri olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri rehabilitasyon merkezinin çitlerinden atlayarak içeri girdi. Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler, bahçede yaptığı arama çalışması sırasında M.H'yi klima motoru çalmaya çalıştığı sırada yakaladı. Yapılan GBT sorgusunda M.H'ın daha önceden yaptığı hırsızlıklardan da aranması olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. - ADANA

Yaşlı kadını 3 milyon lira dolandıran şüpheli yakalandı

Yaşlı kadını 3 milyon lira dolandıran şüpheli yakalandı

 Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu

Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu

 Kayıp kız çocuğunun hayatı dram çıktı

Kayıp kız çocuğunun hayatı dram çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title