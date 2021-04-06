Hırsızlıktan aranan kadınlar uygulama noktasında yakalandı
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Hırsızlıktan aranan kadınlar uygulama noktasında yakalandı

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

Hırsızlıktan aranan kadınlar uygulama noktasında yakalandı Aranması olan kadınlar uygulamada yakalandı Arnavutköy'de yankesicilik ve hırsızlık suçlarından aranan şahıslar polisin takibi sonucunda, uygulama noktasında yakalandı.

Hırsızlıktan aranan kadınlar uygulama noktasında yakalandı

Aranması olan kadınlar uygulamada yakalandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de yankesicilik ve hırsızlık suçlarından aranan şahıslar polisin takibi sonucunda, uygulama noktasında yakalandı. Şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de pazar yerleri ve işyerlerinden hırsızlık ve yankesicilik yaptığı tespit edilen kişiler polis ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı. Arnavutköy Kayabaşında bulunan uygulama noktasına takılan şahıslar ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı. Yakalanan 2 şahıs ekipler tarafından karakola götürüldü. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Hırsızlıktan aranan kadınlar uygulama noktasında yakalandı
Hırsızlıktan aranan kadınlar uygulama noktasında yakalandı
Hırsızlıktan aranan kadınlar uygulama noktasında yakalandı
Hırsızlıktan aranan kadınlar uygulama noktasında yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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