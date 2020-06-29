Hırsızlıktan aranan firari hükümlü yakalandı mı? Hırsızlıktan aranan firari hükümlü nerede yakalandı?
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Hırsızlıktan aranan firari hükümlü yakalandı mı? Hırsızlıktan aranan firari hükümlü nerede yakalandı?

Hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi kişi, polisin dikkatini çekti. Peki, hırsızlıktan aranan firari hükümlü nerede yakalandı? Hırsızlıktan aranan firari hükümlü yakalandı mı?

Hırsızlıktan aranan firari hükümlü yakalandı mı? Hırsızlıktan aranan firari hükümlü nerede yakalandı?
29.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:25

Eskişehir adliyesinde, polisin dikkatini çeken bir şahıs, kimlik kontrolü sırasında kaçmaya çalıştı. Daha sonra hırsızlıktan aranan cezaevi firarisi olduğu anlaşılan kişi yakalandı mı? Hırsızlıktan aranan firari hükümlü yakalandı mı?

HIRSIZLIKTAN ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI MI?

Eskişehir adliyesinde, polisin dikkatini çeken bir şahıs, kimlik kontrolü sırasında kaçmaya çalıştı. Adliye içinde kısa süreli kovalamaca sonrası yakalanan şahsın hırsızlıktan aranan cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı.

Eskişehir'de, hırsızlıktan yakalama kararı bulunan Murat A, adliyede polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi Murat A, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIKTAN ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ NEREDE YAKALANDI?

Eskişehir'de yaşayan Murat A'nın, adliyede durumundan şüphelenen polis ekiplerince yapılan kimlik kontrolünde, hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Bu sırada kimliğini alarak kaçmaya çalışan Murat A, adliye polisiyle yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Murat A, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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