Hırsızlıktan adliyeye sevk edilen 3 kadına adli kontrol
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Hırsızlıktan adliyeye sevk edilen 3 kadına adli kontrol

10.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:01
Hırsızlıktan adliyeye sevk edilen 3 kadına adli kontrol

Samsun'da evlerden hırsızlık olayıyla ilgili polis tarafından gözaltına alınan 3 ayrı kadın çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Samsun'da evlerden hırsızlık olayıyla ilgili polis tarafından gözaltına alınan 3 ayrı kadın çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da evlerden ziyaret eşyası ve para çalınması olayları ile ilgili akraba oldukları öğrenilen H.Y., M.Y. ve S.Y. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen 3 kadın ayrı ayrı çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 18:04:29. #1.14#
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