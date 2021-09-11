Hırsızlıktan 77 kaydı bulunan şüpheli yakalandı - Haberler
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Hırsızlıktan 77 kaydı bulunan şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel
Hırsızlıktan 77 kaydı bulunan şüpheli yakalandı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, hırsızlık suçundan 77 kaydı bulunan O.A., bir evden cep telefonu ve tablet çaldıktan sonra yakalandı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, hırsızlık suçundan 77 kaydı bulunan O.A., bir evden cep telefonu ve tablet çaldıktan sonra yakalandı.

İddiaya göre, Çamlık Mahallesi'ndeki bir adrese giren O.A., evde kimsenin olmamasını fırsat bilerek cep telefonu ve tablet çaldı. Bir süre sonra eve gelen ev sahibi, cep telefonu ve tabletinin çalındığını fark etti. Polis merkezine giden ev sahibinin şikayeti üzerine, ekipler çevrede inceleme başlattı. Evde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin hırsızlık suçundan 77 kaydı bulunan O.A. olduğunu tespit etti. O.A.'yı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen O.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hırsızlıktan 77 kaydı bulunan şüpheli yakalandı - Haberler
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