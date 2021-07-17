Hırsızlıkla suçlanan yaşlı adamın senetle 20 bin TL'sini aldılar iddiası

Hırsızlıkla suçlanan yaşlı adamın senetle 20 bin TL'sini aldılar iddiası Karabük'te alışveriş yaptığı markette aldığı ürünlerin parasını ödemediği iddiasıyla senet imzalatılıp 20 bin TL'si alınan yaşlı adam market sahibinden şikayetçi oldu.

Hırsızlıkla suçlanan yaşlı adamın senetle 20 bin TL'sini aldılar iddiası

KARABÜK - Karabük'te alışveriş yaptığı markette aldığı ürünlerin parasını ödemediği iddiasıyla senet imzalatılıp 20 bin TL'si alınan yaşlı adam market sahibinden şikayetçi oldu.

Olay, Karabük 5000 Evler 75.Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. 23 Şubat 2021 tarihinde eşi ile birlikte hastane çıkışı alışveriş yapan İsmail Gül iddiaya göre aldığı bazı ürünlerin parasını ödemeyi unuttu. Yaşlı adam aracı ile marketten ayrılacağı sırada bir çalışan tarafından araçtan indirilerek çay içme bahanesiyle market sahibinin odasına getirildi. Market sahibi hırsızlık yapmakla suçladığı yaşlı adamdan tehditle senet imzalatıp, 20 bin TL parasını aldı. Aradan geçen 5 ay sonra durumu çocuklarına anlatan yaşlı çift, karakola giderek market sahibinden şikayetçi oldu.

Yaşadığı o anları İHA muhabirine anlatan 76 yaşındaki İsmail Gül, "Hanımla beraber marketten alışveriş yaptık. Alınan malzemeleri arabaya getirdim. Direksiyon başına oturduğumda ismin bilmediğim genç bir çocuk bana 'Amca gel çay içeceğiz' dedi. İçmeyeceğim dememe rağmen kolumdan tutup yemekhanenin olduğu yere getirdiler. Bana "Sen bir şeyler yapmışsın, seni alıkoyacağız" dediler. Ne aldım dediysem de "Biz seni gazetecilere, polislere götüreceğiz" dediler. Ben bir şey yapmadım dediysem de bana 40 bin TL para getireceksin dediler" diye konuştu.

"Senet imzalatıp kimliğimi aldılar"

İstedikleri parayı bulamayacağını söylemesi üzerine market sahibinin elini masaya vurup tehdit ettiğini ifade eden Gül, "Ondan sonra 30 bin TL'ye indi, veremeyeceğimi söylediğim için 20 bin TL'ye indi. Namusum için verdim parayı. 20 bin TL'lik senet imzalattılar. Kimliğimi aldılar. Ondan sonra 15 gün sonra beni bıraktılar. Çocuklara anlatamadım, buralara gelip bir şeyler yaparlar diye gizli tuttum. Damadım falan buraya gelince bu işi ortaya çıkardım. Karakola gidip şikayetçi olduk" dedi.

Getirdikleri boş senedi imzalaması gerektiğini söylediklerini aktaran Gül, boş senedi imzalamayacağını, 20 bin TL yazılan senedi gördükten sonra imzaladığını belirtti.

Yaşlı adam, korktuğu için ve namusu için parayı verdiğini dile getirdi.

Zorla markete getirilen eşinin içeriden gelmemesinden dolayı endişe duyan Ayşe Gül ise çevredeki vatandaşlardan yardım istediğini söyledi.

"Hacıya gidecektim, onları hacı için saklıyordum"

Eşinin kendisine çocuklarına söylememesi için söz verdirttiğini dile getiren yaşlı kadın, "Elimizde ne varsa sattık. İçeriden aylığımızı çektik. Hacıya gidecektim, onları hacı için saklıyordum" ifadelerine yer verdi.

İddiaları kabul etmeyen market sahibi Hayrullah Telli, şunları söyledi: "İsmail Bey 3 yıldır müşterimizdir. Kasiyer ve manavda çalışan arkadaşlarım kendisinden şüphelenerek takibe almışlardır. Kendisinin daha önce yaptığı yanlışlardan dolayı kendisini uyarmıştır. Farklı ürünler alıp dışarı çıktığında ödemesini yapmadığına dair çok kez uyarı yapılmıştır. En son yaptığı alışverişte çalışanım 5 litre yağ, 2 tane çay ile yakalamıştır ve yanıma getirmiştir. Yanıma getirildiğinde İsmail Bey hırsızlığı kabul etmemiştir. Kamera kaydını açtığımda kendisine gösterdiğimde hırsızlığını kabul etmiştir. 'İsmail Bey bu yaptığınız hırsızlık 3 yıldır devam etmektedir' dedim kendisine. 'Hayır oğlum 3 yıldır değil, 1.5 yıldır yapıyorum' diye cevap verdi bana. Daha sonra polise haber vereceğim dedim. Kendisi aman oğlum polise haber verme kızım doktor olup iyi bir kariyer sahibidir. Oğlum iyi bir konumdadır. Onlar duymasın, rezil oluruz dedi."

"Hiçbir şekilde senet veya kimliği alınmamıştır"

Telli, "Ne yapacağız İsmail amca dedim. 1.5 yıldır yaptığınızı kabul ettiniz, 1.5 yıllık hesap nasıl olacak dedim. Birileri gelsin hesabımızı yapalım dedim. Şahit olarak Beyhan Hanım ve Lokman Bey'i çağırdım. Onlarda şahitliğe dahil olmuştur 1.5 yıldır hırsızlık yaptığına. Daha sonra kendisinin 20 bin TL tekli ettiğine Beyhan Hanım ve Lokman Bey şahittir. Hiçbir şekilde senet veya kimliği alınmamıştır" şeklinde konuştu.

"Yalan bir iftiraya maruz bir durumdayız"

Kimliği İsmail Gül'ün kendisinin bıraktığını ifade eden Telli, "Kimliğini hiçbir şekilde almamışımdır ve geri vermişimdir. Bana 1 hafta 10 gün izin ver paranı getireceğim dedi. Aradan 10 gün geçti bana15 bin TL para getirdi. Akabinde 4-5 gün sonra 5 bin TL daha getirdi. Hakkını helal et oğlum dedi. Helal olsun deyip ayrıldım. Yalan bir iftiraya maruz bir durumdayız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı