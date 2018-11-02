Hırsızlık Zanlısının Kuaförde Peruk Takması Güvenlik Kamerasında
Samsun'un Atakum ilçesinde, hırsızlık için girdiği kuaförde zanlının peruk takarak dolaşması güvenlik kamerasına yansıdı.
Samsun'un Atakum ilçesinde, hırsızlık için girdiği kuaförde zanlının peruk takarak dolaşması güvenlik kamerasına yansıdı.
Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Zeytinciler Sitesi'ndeki kadın kuaförü işletmecisi Hamit Ayyıldız, sabah geldiğinde iş yerinden hırsızlık yapıldığını fark etti.
İhbar üzerine iş yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheliyi belirledi.
Yürütülen çalışmalar sonucu televizyon, peruk, 7 fön makinesi ve 26 lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu S.D.S.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, iş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, zanlının kepengi kaldırarak iş yerine girmesi, kasa ve dolapları karıştırırken bulduğu kadın peruğunu takarak dolaşması, parfümleri sıkıp kokladıktan sonra cebine koyması yer alıyor.
Kayıtlara göre, yaklaşık 40 dakika kaldıktan sonra zanlı iş yerinden ayrılıyor.