Hırsızlık zanlısını elindeki yara yakalattı
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Hırsızlık zanlısını elindeki yara yakalattı

Kayseri'de iş yerlerinin camlarını kırıp hırsızlık yapan zanlı, elindeki kesik yarasından tespit edilerek yakalandı.

20.12.2019 19:13 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:14
Hırsızlık zanlısını elindeki yara yakalattı

'de iş yerlerinin camlarını kırıp hırsızlık yapan zanlı, elindeki kesik yarasından tespit edilerek yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iki iş yerinden camları kırılarak dizüstü bilgisayar ve tespih çalışmasıyla ilgili araştırma yaparken cam parçalarında kan izlerine rastladı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen eşkale uyan ve hırsızlıktan kaydı bulunan kişilerle görüşen ekipler, elinde kesik yarası olan Sedat T'yi (23) gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlı, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen Sedat T, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hırsızlık zanlısını elindeki yara yakalattı
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