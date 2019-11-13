Hırsızlık zanlısına vatandaştan çelme...Kovalamaca anları kamerada
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Hırsızlık zanlısına vatandaştan çelme...Kovalamaca anları kamerada

Hırsızlık zanlısına vatandaştan çelme...Kovalamaca anları kameradaİSTANBUL - Bayrampaşa'da bir bankaya gelen soyguncu güvenlik görevlisini etkisiz getirerek aldığı silahıyla soygun girişiminde bulundu.

13.11.2019 20:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:09
Hırsızlık zanlısına vatandaştan çelme...Kovalamaca anları kamerada

Hırsızlık zanlısına vatandaştan çelme...Kovalamaca anları kamerada

İSTANBUL - 'da bir bankaya gelen soyguncu güvenlik görevlisini etkisiz getirerek aldığı silahıyla soygun girişiminde bulundu. Kaçmaya çalıştığı sırada cadde üzerinde bir vatandaşın çelme takmasıyla yere düşen soyguncu polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Hırsızlık zanlısına vatandaştan çelme...Kovalamaca anları kamerada
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