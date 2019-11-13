13.11.2019 20:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:09

Hırsızlık zanlısına vatandaştan çelme...Kovalamaca anları kamerada

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir bankaya gelen soyguncu güvenlik görevlisini etkisiz getirerek aldığı silahıyla soygun girişiminde bulundu. Kaçmaya çalıştığı sırada cadde üzerinde bir vatandaşın çelme takmasıyla yere düşen soyguncu polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaynak: İHA