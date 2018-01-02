Hırsızlık zanlısına nefes kesen operasyon



GAZİANTEP - Gaziantep'te hırsızlık ihbarı yapılan evin etrafını saran özel harekat polisleri zırhlı araç ve koç başıyla nefes kesen bir operasyon düzenliyor

Gaziantep'te güvercinleri çalınan Mehmet G isimli şahıs, polisi arayarak güvercinleri çalan kişinin İstiklal Mahallesi 31 No'lu sokakta bulunan bir evde yaşadığını ve çalınan kuşlarının da evin damında bulunduğunu söyledi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, evin önüne gelerek evin etrafını sardı. Bu esnada evde bulunan hırsılık zanlısı şahıs, telefonla aradığı arkadaşlarından yardım istemiş, bir araçla olay yerine gelen kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından polislerin üzerine doğru ateş açılmıştı. Av tüfeği ile açılan ateş nedeniyle bir polis memuru yaralanırken yaralı polis ekip otosu ile Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alınmıştı. Olay yerinden kaçan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Polis, dur ihtarına uymayan şahısları Yeşilvadi Bulvarında sıkıştırdı. Şahıslar yaklaşık 6 kilometre polisten kaçabildi. Olay yerinden 6 kilometre uzaklıkta durdurulan 06 CCK 93 plakalı araçta bulunan 3 kişi ise yanlarında bulunan tüfekle birlikte yakalanmıştı.

Hazırlıklar tamamlandı

İstiklal Mahallesi 31 No'lu sokakta bulunan evin etrafını saran ekipler, özel harekat polisleri ve zırhlı araçların gelmesinin ardından nefes kesen bir operasyon için hazırlıklara başladı. Saldırı ihtimaline karşı el feneri ile aydınlatılan eve tüm namlular doğrultuldu. Çevre evlere keskin nişancıların da yerleştirildiği operasyon, hazırlıklarının tamamlanmasıyla başladı. ihbar edilen dairenin bulunduğu apartmana koç başı da gönderilirken, bölgede güvenlik şeridi çekildi.

Ekipleri nefes kesen ve başarılı bir şekilde tamamlanan operasyonla güvercinleri çaldığı ileri sürülen ve ismi açıklanmayan şahsı gözaltına alırken evde ise detaylı arama yapıyor.