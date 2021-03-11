Hırsızlık zanlısı yol kontrolünde jandarmaya yakalandı
11.03.2021 19:58 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:02
Mardin'de hırsızlık suçundan aranan zanlı, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrollerinde yakalandı.
Mardin'de hırsızlık suçundan aranan zanlı, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrollerinde yakalandı.
Mardin'in Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında yapılan kimlik kontrolü ve sorgulamasında bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve firari olan A.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı