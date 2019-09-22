22.09.2019 15:34

- Hırsızlık zanlısı yoğun önlemler arasında adliyeye götürüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir çok hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve 6 ayrı hırsızlık suçundan aradan Ö.K isimli şahıs jandarmanın geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye götürüldü.

Nizip ilçesinde 6 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve jandarma ekiplerinin fıstık hırsızlığı yapan şebekeyi yönettiği iddia edilen Ö.K isimli şahıs, jandarmanın gerçekleştirdiği başarılı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Ö.K, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye götürüldü. Adliye'de jandarmanın yanı sıra Nizip Emniyet müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet ekipleri de önlem aldı.

Ö.K.'nin adliyeye çıkarıldığı sırada şahsın yakınları basın mensuplarına tehdit ve hakaretler savurdu.

Kaynak: İHA