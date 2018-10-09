Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde 25 Ekim'de bir marketten içinde 10 bin lira olan para kasası, 20 bin lira değerinde sigara ve gıda malzemesi ile güvenlik kamerası kayıt cihazının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki 60 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, hırsızlığı Şerif K'nin yaptığını belirledi.

Ekipler, para kasasını Terme ilçesi kırsalında boş bir arazide açılmış buldu.

Derebahçe Mahallesi'ndeki bir restorandan 5 Ekim'de dizüstü bilgisayar, ses sistemi, güvenlik kamerası kayıt cihazı ve sadaka kutusunu da Şerif K'nin çaldığını tespit eden ekipler, zanlıyı operasyonla il merkezinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Çalınan ürünler, sahiplerine teslim edildi.