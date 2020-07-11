Hırsızlık zanlısı tutuklandı Kahramanmaraş'ta, balkonda yatan vatandaşların cep telefonlarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta, balkonda yatan vatandaşların cep telefonlarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde evlerde meydana gelen cep telefonu hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve mağdurların ifadesine başvuran ekipler, balkonlara tırmanarak uyuyan ev sakinlerinin cep telefonunu alan kişinin H.B. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrası H.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürülen zanlının, çıkışta kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Yakışıklı çıkartın beni cezaevinden çıkınca görüşürüz." dedi.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA