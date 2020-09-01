Hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı
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Hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evden hırsızlık yaparken yakalanan zanlının, 37 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı
01.09.2020 13:21 | Son Güncelleme: 01.09.2020 13:58

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evden hırsızlık yaparken yakalanan zanlının, 37 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Şıhlar Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirledi.

Ekipler, takibe aldıkları G.Y'yi bir evden hırsızlık yaparken yakaladı.

Şüphelinin 37 suç dosyasının bulunduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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