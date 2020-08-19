Hırsızlık zanlısı saklandığı cami tuvaletinde yakalandı
Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
19.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:58
Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 9 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli Y.C'nin, Gökmeydan Mahallesi Sarper Caddesi'nde olduğunu tespit etti.
Polis ekiplerini fark ederek kaçan Y.C, kovalamaca sonucu olay yeri yakınındaki bir caminin tuvaletinde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA