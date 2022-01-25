Hırsızlık zanlısı polisleri karşısında görünce ikinci kattan birinci katın balkonuna atladı - Haberler
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Hırsızlık zanlısı polisleri karşısında görünce ikinci kattan birinci katın balkonuna atladı

Hırsızlık zanlısı polisleri karşısında görünce ikinci kattan birinci katın balkonuna atladı

Antalya'da hırsızlık suçundan 7 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polisleri karşısında görünce, ikinci katta bulunan ikametin balkonundan birinci katın balkonuna atlayarak yaralandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da hırsızlık suçundan 7 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polisleri karşısında görünce, ikinci katta bulunan ikametin balkonundan birinci katın balkonuna atlayarak yaralandı. Şahıs tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince bugün yapılan çalışmada, hırsızlık suçundan 7 yıl hapis cezası ile aranan O.K.'nin Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi'nde ikamet ettiği tespit edildi. Polisler şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Bu sırada polisleri karşısında gören şahıs, ikinci katta bulunan ikametin balkonundan birinci katın balkonuna atladı. Yaralanan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı, intikal ettirildiği Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınarak daha sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

Hırsızlık zanlısı polisleri karşısında görünce ikinci kattan birinci katın balkonuna atladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa, Haber

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