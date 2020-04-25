Hırsızlık zanlısı parmak izinden yakalandı
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Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Haber

Hırsızlık zanlısı parmak izinden yakalandı

Hırsızlık zanlısı parmak izinden yakalandı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerini soyan hırsız, polisin titiz çalışması sonucu parmak izinden tespit edilerek yakalandı.

25.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:25
Hırsızlık zanlısı parmak izinden yakalandı

Hırsızlık zanlısı parmak izinden yakalandı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerini soyan hırsız, polisin titiz çalışması sonucu parmak izinden tespit edilerek yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soyulan bir iş yerinde hırsızlığın aydınlatılması için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıyla elde edilen parmak izinin M.B.'ye ait olduğu belirlendi. Kimliği tespit edilen hırsızlık zanlısı, belirlenen adrese düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Gözaltına alınan M.B., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık zanlısı parmak izinden yakalandı

Kaynak: İHA

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