Hırsızlık zanlısı otomobille kaçarken engelli çocuğa çarptı

27.08.2019 23:46

Adana'da otomobille kaçarken engelli bir çocuğa çarparak yaraladığı öne sürülen hırsızlık zanlısı yakalanıp vatandaşlarca darbedildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Sofu Dede Mahallesi'nde yapımı süren bir binanın yetkilisi Fatih Yaşar ve Recep Yüceli, şantiyeden inşaat malzemesi çalıp otomobille kaçmaya çalışan zanlıyı araçlarıyla takibe aldı.

Zanlı, takip sırasında şüpheli girdiği bir sokakta down sendromlu Ali Kaan Kadıoğlu'na (15) çarparak yaralanmasına neden oldu.

Şantiye yetkilileri kaçmayı sürdüren zanlının otomobilini çarparak durdurdu.

Zanlı, olay yerinde toplanan kalabalık tarafından darbedildi.

Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı kalabalığın elinden aldı.

Aracında şantiyeden çalınan malzemeler bulunan zanlı, emniyete götürüldü.

Olayda yaralanan engelli çocuk 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA