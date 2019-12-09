Hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı
Haberler » Güncel » Hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı - Haber

Hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sonucu yakalandı.

09.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:09
Hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı

'in ilçesinde hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ekipleri ilçeye bağlı Günaltı Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir aracın sürücüsüne "dur" ikazında bulundu.

İkaza uymayarak araçtan inen ve yaya olarak kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalanıp gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada ise çalıntı olduğu belirlenen 1 motosiklet, 1 çapa moturu, 10 çuval Antep fıstığı, 1 kantar, 1 bilgisayar, 3 güvenlik kamerası ele geçirildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler