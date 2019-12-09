Hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı

09.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:09

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri ilçeye bağlı Günaltı Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir aracın sürücüsüne "dur" ikazında bulundu.

İkaza uymayarak araçtan inen ve yaya olarak kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalanıp gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada ise çalıntı olduğu belirlenen 1 motosiklet, 1 çapa moturu, 10 çuval Antep fıstığı, 1 kantar, 1 bilgisayar, 3 güvenlik kamerası ele geçirildi.

Kaynak: AA