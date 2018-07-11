Hırsızlık Zanlısı Kaçarken Kaza Yapınca Yakalandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde içerisinde çaldığı iddia edilen küçükbaş hayvanların bulunduğu otomobille kaçmaya çalışan şüpheli polis aracına çarpınca yakalandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde içerisinde çaldığı iddia edilen küçükbaş hayvanların bulunduğu otomobille kaçmaya çalışan şüpheli polis aracına çarpınca yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kösepınarı köyünde bir kişinin 01 V 5258 plakalı otomobile küçükbaş hayvan yüklediğini gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Köy girişinde barikat kuran jandarma ekipleri, sürücü Muzaffer K'ye (26) "dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli, ilçe merkezinde tedbir alan polis aracına çarpınca durdu.
Ekipler tarafından gözaltına alınan zanlının otomobilinde bulunan küçükbaş hayvanlar sahiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.