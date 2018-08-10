Hırsızlık Zanlısı, Firari Cinayet Hükümlüsü Çıktı

Adana'da hızsızlık şüphesiyle yakalanan üç zanlıdan birinin, cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 6 Ağustos'ta Sivas'ta bir kişinin 16 bin 500 lirasını çalan üç zanlı otomobille kaçtı.

Otomobilin plakasından, Adana'ya geldikleri belirlenen şüpheliler, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlılardan birinin sahte kimlik kullandığını tespit etti.

Yapılan araştırmada sahte kimlik kullanan kişinin, Adana'da 2010 yılında eski kayınvalidesini öldürüp, boşandığı eşini de yaralamaktan 25 yıl 2 ay hapis cezası alan, Niğde'deki cezaevinden de 9 ay önce firar eden hükümlü Yasin İlbaş olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen İlbaş cezaevine, hırsızlık olayının zanlıları F.A. ve H.D. ise soruşturmanın yürütüldüğü Sivas'a gönderildi.

Merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde, 11 Mart 2010'da kızının velayeti konusunda anlaşmazlık yaşadığı boşandığı eşi C.S'yi silahla yaralayan, eski kayınvalidesi Gülten S'yi de öldüren Yasin İlbaş, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 25 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.