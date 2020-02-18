Hırsızlık zanlısı çift yakalandı
Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen çift yakalandı.
Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen çift yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve Darıca'daki 3 evden 100 bin lira, ziynet eşyası ve elektronik cihaz çalınması üzerine çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen F.T. ve karısı T.T. İstanbul'da gözaltına alındı. F.T'nin 11, T.T'nin 6 suçtan kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
Öte yandan, zanlılarla birlikte hareket eden E.B'nin, başka suçtan tutuklu olarak cezaevinde olduğu tespit edildi.