Hırsızlık Zanlısı Cezaevi Firarisi Çıktı

Nazilli ilçesinde, hırsızlık zanlısı olarak gözaltına alınan kişi, cezaevi firarisi çıktı.



Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahallesi 374 Sokak'taki bir eve hırsızlık girdiği ihbarı alan polis ekipleri, çalışma başlattı.



Suç adresi olarak bildirilen eve giden polis ekipleri, C.N. ile yeğeni S.N'yi gözaltına aldı.



Gözaltına alınan zanlılardan C.N'nin, hakkında 18 suç kaydı bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.



Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.