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Hırsızlık zanlısı 4 kişi adliyede

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hırsızlık zanlısı 4 kişi adliyede

Kayseri'de farklı tarihlerde hırsızlık olayına karışan ve polis ekipleri tarafından yakalanan 3'ü kadın 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de farklı tarihlerde hırsızlık olayına karışan ve polis ekipleri tarafından yakalanan 3'ü kadın 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen 19 farklı ikametten hırsızlık, camiden hırsızlık, kablo hırsızlığı ve motosiklet hırsızlığına karıştığı belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, camiden hırsızlık yapan G.K. (31), motosiklet hırsızlığı yapan B.A. (29), kablo hırsızlığı yapan A.A. (20), ikametten 12 bin TL değerinde altın çalan P.Ş. (37), ikametten 12 bin TL değerinde altın çalan G.I. (23), ikametten 12 bin TL değerinde altın çalan S.Ş.I. (36) ve 11 farklı ikametten hırsızlık olayına karıştığı belirlenen D.B.'yi (32) kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.K., P.Ş., G.I. ve S.Ş.I geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, gözaltına alınan A.A. dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, D.B. ve B.A.'nın serbest bırakıldığı öğrenildi. - KAYSERİ

Hırsızlık zanlısı 4 kişi adliyede

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