Hırsızlık Zanlılarını Uzman Çavuş Yakaladı

Hırsızlık Zanlılarını Uzman Çavuş Yakaladı

İzmir'in Torbalı ilçesinde düğün salonundan hırsızlık yapan 3 şüpheli, bir uzman çavuşun müdahalesiyle suçüstü yakalandı.

Hırsızlık Zanlılarını Uzman Çavuş Yakaladı

İzmir'in Torbalı ilçesinde düğün salonundan hırsızlık yapan 3 şüpheli, bir uzman çavuşun müdahalesiyle suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Caddesi'ndeki bir düğün salonunda yabancı uyruklu 3 kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Bu sırada düğün salonu yakınından geçen Uzman Çavuş Mehmet Aslan, zanlıların düğün salonundaki teknik cihazları taşıdıklarını gördü.

Aslan, olaya müdahale ederek 3 zanlıyı suçüstü yakaladı. Zanlılar, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Suriye uyruklu oldukları belirlenen H.M. (21), Y.E.H. (22) ve S.E.N. (17) gözaltına alındı.


İlçede 3 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen zanlıların evlerinde yapılan aramada da çok sayıda hırsızlık malzemesi ele geçirildi.

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