Hırsızlık zanlıları yakalandı
Zeytinburnu'nda 8 evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Zeytinburnu'nda 8 evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen evden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği evlerin çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Polis, 21 Mayıs'ta Esenyurt'ta şüpheli Ö.Y (23) ve S.P'yi (21) yakaladı. Gözaltına alınan Ö.Y'nin emniyette 45 ayrı suçtan kaydı ve aranmasının bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin ilçedeki 8 ayrı evden hırsızlık suçunun failleri oldukları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.Y tutuklanırken S.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: MSB ile Belirleyeceğimiz Yerlerde Görev Yapan Hekimler, Askerliğini Yapmış Sayılacak
160 TL İçin İki Çocuk Babası Çiftçiye Tecavüz Ettiği İddia Edilen Halı Yıkamacı, Suçlamaları Reddetti
Afiş Tartışması Yüzünden Öldürülen Belediye Başkanının Sosyal Medya Üzerinden Tehdit Edildiği Ortaya Çıktı