Hırsızlık zanlıları suçüstü yakalandı
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Hırsızlık zanlıları suçüstü yakalandı

Yozgat'ta bir şantiyeden malzeme çaldıkları öne sürülen 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

23.08.2019 11:54
Hırsızlık zanlıları suçüstü yakalandı

Yozgat'ta bir şantiyeden malzeme çaldıkları öne sürülen 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Baltasarılar köyünde bir mermer ocağı şantiyesinde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonda, 66 plakalı açık kasa kamyonet ile şantiyede kullanılan çeşitli malzemeleri çalan B.D. ve M.A.D'yi suçüstü yakaladı.

Zanlılar gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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