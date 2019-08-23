Hırsızlık zanlıları suçüstü yakalandı

23.08.2019 11:54

Yozgat'ta bir şantiyeden malzeme çaldıkları öne sürülen 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Baltasarılar köyünde bir mermer ocağı şantiyesinde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonda, 66 plakalı açık kasa kamyonet ile şantiyede kullanılan çeşitli malzemeleri çalan B.D. ve M.A.D'yi suçüstü yakaladı.

Zanlılar gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA