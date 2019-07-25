Hırsızlık zanlıları mühürlü apartta yakalandı

Eskişehir'de, belediye ekipleri tarafından daha önceden mühürlenen kiralık ve saatlik işletilen dairelerin bulunduğu apartmana düzenlenen operasyonda aralarında cezaevi firarisi hükümlünün de bulunduğu 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri cezaevi firarisi M.Ç'nin (21), Cumhuriye Mahallesi Kaptanbaba sokakta belediye ekiplerince daha önceden mühürlenen binada saklandığını belirledi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda apartın ofis kısmında 5 tabanca fişeği, 3 tüfek kartuşu buldu.

Binada arama yapan polis, E.A ile C.D. isimli kadının bulunduğu dairede E.A'nın üzerinden 1 tabanca, 1 sustalı bıçak ile 6 uyuşturucu hap elde etti. Bir başka dairede ise E.G. isimli kadını yarı baygın ve masa üzerinde bir miktar metamfetamin, şırınga ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlarla birlikte yakaladı.

Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen E.G, polisin haber verdiği 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan polis, bina içerisindeki aramasında hakkında iki ayrı suçtan arama kaydı bulunan firari hükümlü M.Ç'yi (21) bir miktar metamfetamin ile başka bir dairede ise O.Ü'yü (21) 2 sustalı bıçak ve bir miktar esrar maddesiyle birlikte yakaladı.

Polis ekipleri ayrıca arama yapıldığı sırada binaya gelen ve apartta çalıştığını belirten Y.K'nın (21) hırsızlık suçundan arandığını belirledi.

Operasyonda, 13.55 gram metamfetamin, 3.20 gram eroin, 0.53 gram bonzai, 6 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 10 tabanca fişeği, 3 tüfek kartuşu ile 3 sustalı bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan apart işletmecileri Y.K. ve O.Y'ye "Mühür fekki ve suçluyu kayırma" suçlarından, E.A. ile O.Ü'ye "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer

aletler hakkında kanuna" muhalefet etmek suçlarından yasal işlem yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Cezaevi firarisi M.Ç. ile hırsızlık suçundan aranması bulunan Y.K'nın emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA