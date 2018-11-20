Hırsızlık Zanlıları Kamera Kayıtları İncelenince Yakalandı

Elazığ'da, bir bağ evinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen biri Pakistan uyruklu 4 kişi, MOBESE kayıtları sayesinde yakalandı.

Merkeze bağlı Yemişlik köyü Yadigar Bahçeleri mevkisindeki bir bağ evinden buzdolabı, çamaşır makinesi, soba, mutfak ocağı, 10 halı, 5 sandalye ve 2 mutfak tüpünün çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı.



Köy ile kent merkezi arasında yer alan bütün MOBESE kayıtlarını 11 gün süreyle inceleyen ekipler, eşyaların yüklendiği kamyoneti ve plakasını tespit etti.

Savcılıktan alınan izinle araç sahibinin evinde arama yapan jandarma, hırsızlık zanlılarından F.M'yi gözaltına aldı. Şüphelinin itirafı üzerine C.Ç, H.K. ile Pakistan uyruklu M.N. de yakalandı.

Çalınan eşyaların ise bir hurdacıya satıldığı belirlendi.