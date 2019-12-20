Hırsızlık zanlıları jandarma devriyesine takıldı

20.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:20

Tavuk çiftliğinden 30 tonluk metal su deposunu çalma girişiminde bulunan hırsızlık zanlıları, jandarma devriyesince yakalandı.

18 Aralık'ta Gölbaşı ilçesi Oğulbey Mahallesi'nde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, bir tavuk çiftliğinin bahçesinde, şüpheli kişiler ile kamyonet olduğunu fark etti.

Ekipler, söz konusu kişileri kontrol etmek için bahçeye geldi. Bu sırada kaçmaya başlayan şüpheliler M.I, R.I, A.Y, A.K, S.L. ve E.Ş. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Zanlıların çiftlik deposunda bulunan 30 tonluk metal su deposunu, depoya ait metal boru tesisatını ve binanın metal giriş kapısını oksijen kaynağı yardımıyla keserek kamyon kasasına yükledikleri tespit edildi.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA