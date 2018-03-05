Hırsızlık Zanlıları Fotokapan Sayesinde Yakalandı

Kırklareli'nde belirli aralıklarda 3 kez oksijen tüpü yardımıyla tren raylarını keserek çaldığı iddia edilen ve jandarma ekiplerince kurulan fotokapan sayesinde yakalanan iki kardeş tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, TCDD yetkilileri, Kavaklı beldesi yakınlarında tren raylarının kesilmiş olduğunu fark ederek, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, aynı bölgeden yine rayların çalındığı bilgisi geldi.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla bölgede farklı noktalara fotokapan yerleştirdi.

Bir süre sonra kaydedilen görüntüleri inceleyen ekipler, hırsızlığı S.D'nin yaptığını tespit etti.

Düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan S.D. tren raylarını kardeşi G.D. ile çaldığını itiraf etti.

Gözaltına alınan kardeşler, jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin bölgeden yaklaşık 50 metre uzunluğunda rayları ve travers demirlerini çaldığı belirlendi.