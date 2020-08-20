Hırsızlık zanlıları Çeşme'de tatil yaparken yakalandı Avcılar'da bir evden çaldıkları eşyaları satıp parasıyla Çeşme'de tatil yaparken yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Avcılar'da bir evden çaldıkları eşyaları satıp parasıyla Çeşme'de tatil yaparken yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 9 Ağustos'ta Denizköşkler Mahallesi Gülden Sokak'ta ikamet eden M.U.'nun evine giren hırsızlar, kontak anahtarını aldıkları otomobil ile 3 bin 500 dolar, 3 lüks saat, 2 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve tablet çaldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelilerin evden çaldıkları malları bir dükkana götürüp sakladıkları, iş yerinde bulunan bir kişinin de eldiven takarak çalıntı eşyaları incelediği anlar görülüyor.

Polis yaptığı çalışmanın ardından şüphelilerin çalıntı eşyaları sattıktan sonra Çeşme'ye tatile gittiklerini belirledi.

Ekipler olaya karışan Batıcan G. (23) ve Şahin M.'yi (40) Çeşme'de, Can A.'yı (22) İstanbul'da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA