Hırsızlık Zanlıları Çalıntı Araçla Yakalandı

Hırsızlık Zanlıları Çalıntı Araçla Yakalandı

Kayseri'de otomobil hırsızlığı suçundan aranan 3 zanlı, çalıntı araçla yakalandı.

Hırsızlık Zanlıları Çalıntı Araçla Yakalandı

Kayseri'de otomobil hırsızlığı suçundan aranan 3 zanlı, çalıntı araçla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ayda 24 aracın çalınmasıyla ilgili teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüpheliler Y.G, B.Ö. ve S.G, kent merkezinde yapılan operasyonla çalıntı olduğu belirlenen bir araçta yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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