Hırsızlık zanlıları ayakkabı izinden yakalandı
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Hırsızlık zanlıları ayakkabı izinden yakalandı

11.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:10
Hırsızlık zanlıları ayakkabı izinden yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde katlı otopark içindeki büfeden sigara ve para çalan 2 kişi ayakkabı izlerinden yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde katlı otopark içindeki büfeden sigara ve para çalan 2 kişi ayakkabı izlerinden yakalandı. Polisin titiz çalışması sonucu yakalanan 2 kişinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Süheyla Erel Sokak'ta yer alan katlı otoparktaki büfede yaşandı. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan inceleme sonrası hırsızlık olayını gerçekleştiren ve daha önceden suç kaydı bulunan şahıslar ayakkabı izinden tespit edildi. Polis tarafından yakalanan V.K (17) ile yabancı uyruklu Z.S.K (18)'nın sırt çantalarından değişik markalarda 168 paket sigara ile 200 TL para ele geçirildi. Ele geçirilerek muhafaza altına alınan 200 TL para ile yapılan tasnif sonucu 2 bin 459 TL tutarında olduğu anlaşılan 168 paket sigara büfe sahibine teslim edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren V.K (17) ile Z.S.K (18) isimli şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Yaşanan hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Katlı otoparkta gerçekleşen hırsızlık olayında, büfeye giren 2 zanlının raflardan sigaraları aldıkları ve yerde sürünerek gittikleri o anlar büfenin yan tarafında bulunan kıraathanenin güvenlik kameralarına yansıdı. - ZONGULDAK

Hırsızlık zanlıları ayakkabı izinden yakalandı
Hırsızlık zanlıları ayakkabı izinden yakalandı
Hırsızlık zanlıları ayakkabı izinden yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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