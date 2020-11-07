Son dakika haber: Hırsızlık yapıp taksiyle kaçtılar...O anlar kamerada
07.11.2020 17:41 | Son Güncelleme: 07.11.2020 18:09
Son dakika haberler: Hırsızlık yapıp taksiyle kaçtılar.
Hırsızlık yapıp taksiyle kaçtılar...O anlar kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 ayrı evden hırsızlık yapan 2 şüpheli çaldıkları malzemelerle yoldan geçen taksiye binerek kaçtılar. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntüler sonrası polisler 2 hırsızı yakalayarak gözaltına aldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı evden hırsızlık yaptıktan sonra yoldan geçen taksiyle kayıplara karışan 2 şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit ederek düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Çok sayıda suç kayıtları bulunan 2 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR