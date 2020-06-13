Hırsızlık yaptıkları şüphesiyle 4 kişi tutuklandı
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Hırsızlık yaptıkları şüphesiyle 4 kişi tutuklandı

Bilecik'te, hırsızlık yaptıkları şüphesiyle mahkemeye çıkarılan ikisi kadın 4 kişi tutuklandı.

13.06.2020 19:54 | Son Güncelleme: 13.06.2020 20:28

Bilecik'te, hırsızlık yaptıkları şüphesiyle mahkemeye çıkarılan ikisi kadın 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazipaşa Mahallesi'ndeki bir evden 80 bin liralık altınların çalınması sonrası çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından A.Y, O.A, A.Y. ve S.Y, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulundukları otomobilde yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada hırsızlıkta kullanılan iki adet aparat ele geçiren polis, şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Şüphelilerin arasında önceden kesinleşmiş hapis cezası olan kişilerin de yer aldığı öğrenildi.

Hırsızlık yaptıkları şüphesiyle 4 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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