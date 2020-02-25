Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlı cezaevine gönderildi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlı cezaevine gönderildi.
Bir ihbarı değerlendiren Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Üçgöz köyünde Türk Telekom'a ait telefon kablolarını çalmaya çalışan T.B, F.B. ve M.B'yi suçüstü yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA