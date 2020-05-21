Hırsızlık yapmak isterken üçüncü kattan düşüp öldü
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Hırsızlık yapmak isterken üçüncü kattan düşüp öldü

Gaziantep'te, bir şahıs, hırsızlık için girdiği bir binanın üçüncü katından inmeye çalışırken tutunduğu ipin kopması sonucu yere çakılarak ağır yaralandı.

Hırsızlık yapmak isterken üçüncü kattan düşüp öldü
21.05.2020 12:47 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:47

Gaziantep'te, bir şahıs, hırsızlık için girdiği bir binanın üçüncü katından inmeye çalışırken tutunduğu ipin kopması sonucu yere çakılarak ağır yaralandı. Şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, düşme anı ise yakındaki başka bir binanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi 160 numaralı sokaktaki üç katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık için binanın üçüncü katına çıkan 31 yaşındaki M.A., çatıdaki güneş enerjisine bağlı iple aşağı inmeye çalıştı. İpin kopması sonucu şahıs yaklaşık 20 metreden aşağı çakıldı. Şahsın yere çakılma anı ise çevredeki başka bir binanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Düşerek ağır yaralanan M.A. olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden M.A.'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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