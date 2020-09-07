Hırsızlık yapmak isterken az daha canından oluyordu
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Hırsızlık yapmak isterken az daha canından oluyordu

Malatya'da hırsızlık için tırmandığı apartmandan düşerek yaralanan şahıs 112 Ekiplerini arayarak yardım istedi.

Hırsızlık yapmak isterken az daha canından oluyordu
07.09.2020 06:57 | Son Güncelleme: 07.09.2020 07:04

Malatya'da hırsızlık için tırmandığı apartmandan düşerek yaralanan şahıs 112 Ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, apartmanın dış cephesinde sesler duyan daire sakinleri pencereden dışarı baktıklarında apartmana tırmanan bir kişiyi gördü. Bunun üzerine fark edildiğini anlayan şüpheli şahıs kendini boşluğa bırakarak kaçmaya çalıştı.Beton zemin üzerine düşen şahıs yaralandı.

Ayağa kalkmaktan ve yürümekten güçlük çeken şahıs zoraki yolun karşısına geçerek 112 Acil Servis ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerininde geldiği olayda, yaralı şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılılırken, polis ekipleri apartmanda inceleme yaptı.

Ekiplerinin hırsızlık girişimi olarak değerlendirdiği olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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