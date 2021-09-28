Hırsızlık yapmak için geldiği dükkanın ortasına tuvaletini yaptı - Haberler
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Hırsızlık yapmak için geldiği dükkanın ortasına tuvaletini yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Hırsızlık yapmak için geldiği dükkanın ortasına tuvaletini yaptı Hem soydu, hem de dükkanın ortasına tuvaletini yaptı Hırsızın pes dedirten hareketi güvenlik kamerasına yansıdı Arnavutköy'de bir lokantaya giren hırsız, önce kapıda bulunan masalara oturarak biraz dinlendi, ardından ise...

- Hırsızlık yapmak için geldiği dükkanın ortasına tuvaletini yaptı

Hem soydu, hem de dükkanın ortasına tuvaletini yaptı

Hırsızın pes dedirten hareketi güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir lokantaya giren hırsız, önce kapıda bulunan masalara oturarak biraz dinlendi, ardından ise dükkanın ortasına tuvaletini yaptı. Tuvaletini yaptıktan sonra kasada bulunan paraları çalarak kayıplara karışan hırsızın o anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan bir lokantada önceki gece yaşandı. İddiaya göre, dükkanın önüne gelen bir hırsız önce kapıda bulunan masalarda oturup dinlendi, daha sonra da tuvaletini yaptı. Bir süre bekleyen hırsız daha sonra camı zorlayarak içeriye girip kasadaki paraları çalarak kaçtı. Hırsızın rahatlığı ve tuvaletini yapması ise pes artık dedirtti.

"Buraya pisliğini yapıp rahat şekilde gidiyor"

Dükkan sahibi Turan Toprak, "Saat 03.30 sularında 20'li yaşlarda bir genç çocuk dükkanın içerisine giriyor, buralarda dolaşıyor. Ondan sonra şu noktaya pisliğini bırakıyor ve camları yokluyor. Camları yokladıktan sonra içeri giriyor ve kasa da bulunan 150 TL kadar parayı alıyor ve rahat şekilde buradan uzaklaşıp gidiyor. Buraya pisliğini yapıp rahat şekilde gidiyor. Büyük ihtimalle buranın insanı benim büyük bir zararım yok ama insanların başına bela açabilir" Şeklinde konuştu.

Hırsızın pes dedirten hareketi güvenlik kamerasına yansıdı

Arnavutköy'de hırsızın girdiği dükkana tuvaletini yaptığı o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsız geliyor sandalyede oturuyor, daha sonra da tuvaletini yaptıktan sonra içeriye giriyor, sonrasında da iş yerinden çıkarak kayıplara karıştığı görülüyor.

(BT- MB-YM-

Hırsızlık yapmak için geldiği dükkanın ortasına tuvaletini yaptı

Hırsızlık yapmak için geldiği dükkanın ortasına tuvaletini yaptı

Hırsızlık yapmak için geldiği dükkanın ortasına tuvaletini yaptı

Hırsızlık yapmak için geldiği dükkanın ortasına tuvaletini yaptı
İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hırsızlık yapmak için geldiği dükkanın ortasına tuvaletini yaptı - Haberler
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