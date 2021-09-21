Hırsızlık yaparken yakalanınca kamyonetini bırakıp kaçtı - Haberler
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Hırsızlık yaparken yakalanınca kamyonetini bırakıp kaçtı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
Hırsızlık yaparken yakalanınca kamyonetini bırakıp kaçtı

ANTALYA'da, iş merkezinin otoparkındaki bakır çubukları çalmaya çalışan A.N., kendisini fark eden güvenlik görevlisinin müdahalesiyle kamyonetini de bırakarak kaçtı.

ANTALYA'da, iş merkezinin otoparkındaki bakır çubukları çalmaya çalışan A.N., kendisini fark eden güvenlik görevlisinin müdahalesiyle kamyonetini de bırakarak kaçtı. Bölgeye 1 saat sonra yeniden dönen A.N., gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde meydana geldi. İş merkezinin otoparkındaki bakır topraklama çubuklarının çalınmak istendiğini fark eden güvenlik görevlisi Ozan Esen, A.N.'ye müdahale ederek, çubukları bıraktırdı. Bunun üzerine A.N., geldiği kamyoneti de almadan olay yerinden kaçtı. A.N.'nin aracını bırakarak, kaçtığını gören Esen, anahtarı alıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sırasında, olay yerine A.N.'nin yakınları gelerek, polisten kamyoneti istedi. Ekipler de A.N.'nin teslim olması gerektiğini söyledi. A.N. de 1 saat sonra olay yerine gelince gözaltına alındı. Ozan Esen, "Çaldığı sırada yakaladım ama elimden kaçtı" dedi.Polis tarafından el koyulan kamyonet ise işlemler tamamlanana kadar otoparka çekildi.


Hırsızlık yaparken yakalanınca kamyonetini bırakıp kaçtı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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