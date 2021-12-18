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HIRSIZLIK YAPARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde U.A. (33) kullanılmayan iş yerinde elektrik kablolarını keserken jandarma tarafından yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde U.A. (33) kullanılmayan iş yerinde elektrik kablolarını keserken jandarma tarafından yakalandı.

Hatıplar mahallesinde kullanılmayan ve metruk durumdaki iş yerinde şüpheli bir kişinin elinde kesici aletler olduğu ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün saat 17: 00 sıralarında baskın düzenledi. Jandarma U.A.'yı kişi elektirik kablolarını kazarak çıkartıp, çalarken yakaladı. Şüphelinin st aramasında sigara paketi içerisinde 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli U.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK YAPARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

HIRSIZLIK YAPARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

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