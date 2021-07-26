Hırsızlık yaparken kızına gözcülük yaptıran kadın önce kameralara, sonra polise yakalandı

Eskişehir'de girdiği apartmandaki üç ayrı evden hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yakalanan ve polis tarafından gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de girdiği apartmandaki üç ayrı evden hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yakalanan ve polis tarafından gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince Şirintepe Mahallesi'nde 3 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olaylarının failinin H.U. isimli kadın olduğu tespit edildi. Bolu'da hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldığı ve hakkında yakalanma kararı olduğu öğrenilen H.U., yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelinin hırsızlık amacıyla girdiği apartmanda yansıdığı güvenlik kameraları görüntülerinden boş evleri uzun süre zillerine basarak tespit ettiği anlaşıldı. Görüntülerde H.U.'nun küçük yaştaki kızına gözcülük yaptırarak, zile basmasına rağmen açılmayan çelik kapıları kullandığı aletle çok kısa sürede açarak içeri girdiği görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı