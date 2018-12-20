Hırsızlık Yapan Şüpheliler Ev Sahibinin Yeğeni Çıktı

Gaziantep'te bir evde hırsızlık yapan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin evi soyulan kişinin yeğeni oldukları ortaya çıktı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Ulus Mahallesinde bulunan bir evin yatak odasının kapısı kırılarak 2 adet cep telefonu, 3 adet kırmızı altın bileklik, 7 adet taşlı bileklik, 1adet tektaş, 1adet kırmızı taşlı yüzük, 1adet mavi taşlı yüzük, 1adet alyans, 4 adet yüzük, 1 adet altın set, 5 adet bilezik, 1 çift küpe ve 2 adet altın zincir çalındı.

Olay ile ilgili Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, hırsızlık olayını ikamet sahibinin yeğeni H.K. ve C.K. isimli şüpheli şahısların birlikte gerçekleştirdiği tespit edildi ve şüpheli şahıslar ekiplerce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca yapılan araştırmalar sonucu, suça konu çalınan 5 adet bilezik, 4 adet kolye parçası, 7 adet yüzük, 1 çift küpe, 1 adet beyaz boncuk, 2 adet cep telefonu ve 470 TL para ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere sahibine teslim edildi.

Yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanmalarının ardından cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA