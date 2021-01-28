Hırsızlık yapan şüpheliden kendisini görüntüleyen güvenlik kamerasına el hareketi

AVCILAR'da, 3 şüphelinin bir otomobilden 3 bin lira değerinde ses sistemi çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızlardan birinin güvenlik kamerasına el hareketi yaptığı anlar da kameralara yansıdı.

Olay, 25 Ocak Pazartesi günü saat 03.30 sıralarında Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesinde meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan Ozan Altuner'e ait otomobilin arka kelebek camını kırarak giren hırsızlar, araçtan 3 bin lira değerinde ses sistemi çaldı. Sabah işine gitmek için aracının başına gelen Altuner, otomobilin camının kırık olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi ve güvenlik kamerası çalışmasının ardından hırsızları yakalamak için çalışmalara başladı.

HIRSIZLARDAN BİRİ GÜVENLİK KAMERASINA EL HAREKETİ YAPTI

Yaşanan hırsızlık anları ise çevredeki apartmanların güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerine hırsızların aracın başına gelip, birbirlerine çaldıkları ses sistemini verdiği anlar yansıdı. Öte yandan şüphelilerden birinin kendisini görüntüleyen güvenlik kamerasına el hareketi yaptığı anlar da görüntülere yansıdı.

"6 TANE ARABAYA, 4 TANE DÜKKANA GİRMİŞLER"Otomobilin sahibi olan Ozan Altuner, aynı mahallede bir hafta içinde 6 tane araba, 4 tane de dükkana hırsız girdiğini söyleyerek, "Aracıma girdiler, 3 bin liralık tesisatımı götürdüler. Zaten kameraların da gördüğü gibi camı patlatıp, içeri girmişler. 1 haftadır Yeşilkent Mahallesi'nde yaklaşık 10 tane arabaya girmişler. Adamlar girmelerine rağmen kameraya el hareketi yaptıkları görülüyor. Emek hırsızlığı. Millet tedbirini alsın. Bir çaresine baksınlar istiyorum. Bir hafta içinde 6 tane arabaya, 4 tane dükkana girmişler. Daha da bilmediğim birçok yer var. Duyuyoruz ama bir çare bulunmuyor" ifadelerini kullandı. Hırsızın güvenlik kamerasına el hareketi yapmasını cesaret olarak değerlendiren Altuner, "Bu da büyük bir cesaret. Adamlar güvenlik kameralarını görüyorlar fark ediyorlar, el hareketi yapıyorlar. Bu cesaret nereden geliyor, onu da bilmiyorum ama bir de böyle bir durum var. Kayıtlarda da mevcut bu. Bu şekilde" şeklinde konuştu.



- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı