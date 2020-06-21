Hırsızlık yapan kişi tutuklandı
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Hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Gaziantep'te polis ekipleri, iş yerine girerek dizüstü bilgisayarı çalan kişiyi tutukladı.

21.06.2020 20:11 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:38

Gaziantep'te polis ekipleri, iş yerine girerek dizüstü bilgisayarı çalan kişiyi tutukladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesindeki Pancarlı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin kapısının açık olduğunu fark ederek içeri giren şüpheli, iş yerindeki dizüstü bilgisayarı çaldı.

Çalışanların haber verdiği Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, hırsızlık yapan kişiyi tespit ederek, dizüstü bilgisayarı buldu.

Çalınan bilgisayarı sahibine teslim eden ekipler, şüpheliyi tutuklayarak adliyeye sevk etti.

Hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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