Hırsızlık yapan kadın yakalandı

13.11.2019 20:23 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:23

Gaziantep'te vatandaşların güvenini kötüye kullanarak hırsızlık yapan ve bu suçtan çok sayıda kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 2 ayda 4 kişinin güvenini kazanarak parasını ve çeşitli eşyalarını çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayların gerçekleştiği yerlerdeki güvenlik kamera kaydını inceleyen ekipler, şüpheli kadının kimliğini tespit etti. Adresi belirlenen kadın, ekiplerce gözaltına alındı.

"Güveni kötüye kullanma" suçundan 11 kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bankamatikten para çekmek için kendisinden yardım isteyen yaşlı adamın kartını alan şüphelinin, parayı çekerek cebine koyduğu görülüyor. Başka bir olaydaki görüntüde ise bir kişinin cep telefonunu rica ederek alan şüpheli kadının, yürüyerek bir süre konuştuktan sonra cep telefonuyla uzaklaştığı yer alıyor.

Kaynak: AA