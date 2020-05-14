Hırsızlık yapan gençlere ilginç ceza
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Hırsızlık yapan gençlere ilginç ceza

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 20 metrelik bahçe çitini çalan 18 yaşından küçük 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri nedeni ile 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi.

Hırsızlık yapan gençlere ilginç ceza
14.05.2020 13:56 | Son Güncelleme: 14.05.2020 13:56

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 20 metrelik bahçe çitini çalan 18 yaşından küçük 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri nedeni ile 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi.

Olay, Kocaeli Karamürsel ilçesi Çamçukur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 metrelik bahçe çitinin çalındığı ihbarını alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde bahçe çitlerinin M.Ö.(16) ve N.Ö. (17) isimli hurdacı şahıslar tarafından çalındığını tespit edildi. Jandarma ekipleri şahısları yakalamak için operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerini fark eden şüpheliler yakalanmamak için olayda kullandıkları kamyoneti bırakarak kaçtı.

Hırsızlık için kural tanımayan gençler cezadan kaçamadı

Şüpheliler kısa süre sonra 4 Temmuz Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden şüphelilere bin 150'şer TL, izinsiz hurdacılık yapmaktan ise kişi başı 392 lira para cezası uygulandı. Ayrıca şahıslara olayda kullanılan aracı veren N.Ö. isimli şahsa ise yapmış olduğu ihlalden dolayı Karayolları Trafik kanunun ilgili maddelerinden toplam 5 bin 366 lira idari para cezası uygulandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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