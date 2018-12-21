Hırsızlık Yapamadan Yakalandılar

Gaziantep'te apartmanların kapı zillerini çalarak evde olup olmadığı kontrol eden 3 kişi devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesi'nde bulunan apartmanların kapı zillerini çalarak, evleri kontrel eden K.B., K.S ve F.K., devriye gezen polis ekiplerine yakalandı. Ekipler şahısların yaptığı GBT sorgulamasında çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtları olduğunu ve çeşitli suçlardan arandığını tespit etti.Ekipler şahısları gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

Gaziantep'teki 15 Temmuz mahallesinde bir inşaat şantiyesinden kırmızı renkli, sepetli bir motosiklet ile inşaat malzemelerini çaldığı tespit edilen hırsızlık şüphelileri E.H ve Y.G, çaldıkları malzemeleri sanayi mahallesinde bir hurdacıya satmak isterken yakalandı. Suçüstü yakalanan şahıslar gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA